ديالى.. مسؤول حكومي يهاجم "منظومة الحراس الليليين" ويطالب بـ"هيكلتها"

شفق نيوز/ طالب قائممقام قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى عبدالله الحيالي، يوم الأحد، السلطات الحكومية والأمنية بإعادة هيكلة "منظومة الحراس الليليين" بعد تصاعد عمليات السطو والسرقة في عدد من مناطق المحافظة.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "منظومة الحراس الليليين معطلة وتعمل بسياقات روتينية واجتهادات شخصية بعيدة عن الضوابط الأمنية الرصينة والمهام المنوطة بها"، مشيرا إلى ان "منظومة الحراس الليليين شكلية ويقتصر دورها على جباية أجور شهرية من المناطق والمواقع التجارية".

واعتبر الحيالي، "منظومة الحراس الليليين عاجزة عن مواجهة عصابات السطو المسلحة او التصدي لها لافتقارها الى مقومات الدعم والتسليح واعتمادها سياقات وخطط حراسة بالية تعود لعدة عقود على الرغم من حجم التحديات والتهديدات التي تطال مصالح المواطنين ومصادر عيشهم والتي أصبحت عرضة للعبث والنهب في بعقوبة وعدة وحدات إدارية".

وشدد الحيالي على، "الغاء منظومة الحراس الليليين الحالية وإعادة تشكيلها بشكل مواز لدور الأجهزة الأمنية من حيث المسؤوليات والتسليح والعمل تحت مظلة المنظومة الأمنية الرسمية لضمان حقوق الحراس الليليين وحماية ممتلكات المواطنين من النهب والضياع".

وحذر قائممقام بعقوبة من "تصاعد وتيرة عمليات السطو والسرقة التي طالت محال تجارية وتسببت بخسائر مادية جسيمة ما يتطلب وقفة جادة من الأجهزة الأمنية وردع جميع عصابات الجريمة المنظمة وطمأنة الرأي العام من أي تهديدات تهدد مصادرهم المعيشية".

وبحسب مصادر رسمية شهدت مناطق عدة من بعقوبة وأطرافها 6 عمليات سطو وسرقة خلال اسبوعين طالت محالا تجارية وممتلكات خاصة للمواطنين فيما يعدها مختصة سابقة أمنية لم تحدث منذ سنوات طويلة.