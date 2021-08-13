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ديالى.. مسؤول حكومي يطالب بقوات اتحادية لازالة تجاوزات "المتنفذين"

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-13T16:52:16+0000
ديالى.. مسؤول حكومي يطالب بقوات اتحادية لازالة تجاوزات "المتنفذين"

شفق نيوز/ طالب مسؤول حكومي في محافظة ديالى اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية بارسال قوات اتحادية لازالة التجاوزات على ممتلكات الدولة من قبل جهات متنفذة.

وقال قائممقام بعقوبة مركز محافظة ديالى عبد الله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز؛ ان "غالبية المتجاوزين على الاملاك والعقارات الحكومية، هم جهات وشخصيات متنفذة"، مشيرا الى ان "الدوائر والجهات المعنية تواجه صعوبات وتهديدات لمواجهتها وازالة التجاوزات".

واضاف؛ ان "المتجاوزين مسنودون من جهات وقوى سياسية متنفذة في المحافظة وخارجها ما يتطلب صولة حكومية لاعادة الاراضي، والممتلكات المسلوبة وحماية الدوائر والجهات المكلفة بازالة التجاوز من التهديد والاستهداف":

يذكر أن قائممقام بعقوبة تعرض خلال الشهر الماضي الى محاولة اغتيال بعبوة انفجرت داخل احدى العجلات التابعة له قرب منزله ردا على تنفيذه حملة ازالة تجاوزات طالت اكثر من 50 دونما في أطراف مدينة بعقوبة.

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