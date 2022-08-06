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ديالى مستعدة لإستقبال 10 آلاف زائر ايراني يومياً

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-06T14:33:42+0000
ديالى مستعدة لإستقبال 10 آلاف زائر ايراني يومياً

شفق نيوز/ أكدت محافظة ديالى، يوم السبت، استعدادها لاستقبال 10 آلاف زائر أجنبي يوميا عبر منفذ المنذرية شرقي المحافظة ضمن اتفاق الجانبين العراقي والايراني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ ديالى مثنى التميمي مع إدارة منفذ المنذرية الحدودي بحضور ممثل العمليات المشتركة و نائب قائد عمليات ديالى ومدير المنفذ وباقي التشكيلات الامنية والدوائر الخدمية بالمحافظة اضافة الى قائممقام قضاء خانقين مستعرضين الاستعدادات النهائية من أجل استقبال الزائرين الإيرانيين عن طريق المنفذ خلال يوم عاشوراء وزيارة الأربعين.

واكد محافظ ديالى استعداد المحافظة لاستقبال يوميا 10 آلاف زائر عن طريق منفذ المنذرية، مطالبا الحكومة الإتحادية بدعم الدوائر الخدمية لنجاح هذه الزيارة.

وأبرم العراق وإيران في اجتماع عالي المستوى عقد في الأراضي الإيرانية اتفاقا بتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين ومندلي شرقي ديالى.

و بموجب الإتفاق، فإن قوافل الزائرين تدخل عبر المنذرية، فيما تدخل قوافل الدعم اللوجستي ومعدات المواكب الحسينية عبر منفذ مندلي وفق خطة امنية محكمة لحماية طرق وممرات الزائرين الوافدين.

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