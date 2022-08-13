ديالى.. مساع لتحويل قصر عمره 127 عاماً إلى متحف وملتقى ثقافي

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية آثار وتراث ديالى، يوم السبت، عن مساع لتحويل قصر الجاف التراثي في ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة)، إلى متحف وملتقى ثقافي.

وقال مدير المفتشية أحمد عبد الجبار خماس، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل جارٍ بتنفيذ فريق مختص من المفتشية، وبتمويل من منظمتي (Iccrom) وilAf)) المختصتين بالتراث العالمي والتابعتين لليونسكو، وبإشراف دائرة التراث ودائرة الصيانة في الهيئة العامة للآثار والتراث، وستكون هذه الأعمال خلال العام الحالي".

وأضاف خماس، أن "القصر يخضع حاليا لعمليات صيانة كمرحلة أولى إسعافية، تتضمن رفع الأنقاض وإزالة الجدران المضافة وتدعيم الأجزاء الآيلة للسقوط، فضلاً عن وقف تسرب مياه الأمطار إليه"، مبيناً أن "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة إعمار المبنى بالكامل وتسييجه بسياج للمحافظة عليه من العبث وإرجاعه إلى ما كان عليه".

وأشار إلى أن "المرحلة الثالثة ستتضمن تأهيل القصر ليكون متحفاً تراثياً للمعروضات والحرف اليدوية، وملتقى ثقافياً لمدينة السعدية يليق بمكانتها التاريخية".

ويعود بناء قصر الجاف، إلى عام 1895م، حيث بناه محمود باشا الجاف، ومرتبط بشخصية علي بيك الجاف، وتبلغ مساحته (2500م)، ويقع في ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) التابعة إلى قضاء خانقين.

ويعد القصر من المواقع الشاخصة المهمة، ويتألف بناؤه من طابقين تتقدمهما باحة وصفان من الأقواس علوي وسفلي ويضم 8 غرف و4 صالات تعلوها قباب نصف اسطوانية وقباب منبسطة تحتوي على زخارف ونقوش هندسية جميلة.

ويحوي ملحقاً شمالياً عبارة عن عنابر ومخازن للمحاصيل الزراعية وآخر جنوبياً وهو عبارة عن غرفة ضيوف تعلوها قباب منبسطة ومزخرفة بزخارف هندسية، لحق به ضرر كبير عام 2014 جراء العمليات الإرهابية من قبل تنظيم داعش.