سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى.. مساع لتحويل قصر عمره 127 عاماً إلى متحف وملتقى ثقافي

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-13T07:46:17+0000
ديالى.. مساع لتحويل قصر عمره 127 عاماً إلى متحف وملتقى ثقافي

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية آثار وتراث ديالى، يوم السبت، عن مساع لتحويل قصر الجاف التراثي في ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة)، إلى متحف وملتقى ثقافي.

وقال مدير المفتشية أحمد عبد الجبار خماس، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل جارٍ بتنفيذ فريق مختص من المفتشية، وبتمويل من منظمتي (Iccrom) وilAf)) المختصتين بالتراث العالمي والتابعتين لليونسكو، وبإشراف دائرة التراث ودائرة الصيانة في الهيئة العامة للآثار والتراث، وستكون هذه الأعمال خلال العام الحالي".

وأضاف خماس، أن "القصر يخضع حاليا لعمليات صيانة كمرحلة أولى إسعافية، تتضمن رفع الأنقاض وإزالة الجدران المضافة وتدعيم الأجزاء الآيلة للسقوط، فضلاً عن وقف تسرب مياه الأمطار إليه"، مبيناً أن "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة إعمار المبنى بالكامل وتسييجه بسياج للمحافظة عليه من العبث وإرجاعه إلى ما كان عليه".

وأشار إلى أن "المرحلة الثالثة ستتضمن تأهيل القصر ليكون متحفاً تراثياً للمعروضات والحرف اليدوية، وملتقى ثقافياً لمدينة السعدية يليق بمكانتها التاريخية".

ويعود بناء قصر الجاف، إلى عام 1895م، حيث بناه محمود باشا الجاف، ومرتبط بشخصية علي بيك الجاف، وتبلغ مساحته (2500م)، ويقع في ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) التابعة إلى قضاء خانقين.

ويعد القصر من المواقع الشاخصة المهمة، ويتألف بناؤه من طابقين تتقدمهما باحة وصفان من الأقواس علوي وسفلي ويضم 8 غرف و4 صالات تعلوها قباب نصف اسطوانية وقباب منبسطة تحتوي على زخارف ونقوش هندسية جميلة.

ويحوي ملحقاً شمالياً عبارة عن عنابر ومخازن للمحاصيل الزراعية وآخر جنوبياً وهو عبارة عن غرفة ضيوف تعلوها قباب منبسطة ومزخرفة بزخارف هندسية، لحق به ضرر كبير عام 2014 جراء العمليات الإرهابية من قبل تنظيم داعش.

related

"آثار ديالى" تطالب بافتتاح متحفها المغلق منذ 18 عاما

Date: 2021-04-13 15:42:30
"آثار ديالى" تطالب بافتتاح متحفها المغلق منذ 18 عاما

محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

Date: 2021-03-12 18:21:26
محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

مصرع ضابط بالجيش العراقي بحادث سير في ديالى

Date: 2022-04-23 14:55:32
مصرع ضابط بالجيش العراقي بحادث سير في ديالى

محافظة عراقية تطلق حملة تلقيح "مليون مواطن" ضد كورونا

Date: 2021-08-14 05:35:35
محافظة عراقية تطلق حملة تلقيح "مليون مواطن" ضد كورونا

ديالى.. التميمي يعفي العزاوي ويستعين بالجبوري

Date: 2022-06-20 10:48:14
ديالى.. التميمي يعفي العزاوي ويستعين بالجبوري

بتمويل أوروبي.. آلاف الاساتذة العراقيين يتلقون تدريباً على التعليم الالكتروني

Date: 2021-06-14 15:32:40
بتمويل أوروبي.. آلاف الاساتذة العراقيين يتلقون تدريباً على التعليم الالكتروني

اكثر من 50 قرية زراعية في ديالى تتطلع لعودة "سلة العراق" المعطلة منذ 7 سنوات

Date: 2021-03-14 08:38:04
اكثر من 50 قرية زراعية في ديالى تتطلع لعودة "سلة العراق" المعطلة منذ 7 سنوات

ديالى تتحوط للحمى النزفية وتستبعد ظهور إصابات

Date: 2022-04-26 11:11:40
ديالى تتحوط للحمى النزفية وتستبعد ظهور إصابات