ديالى .. مربو الأسماك يغادرون مهنتهم بسبب الجفاف والحظر

شفق نيوز/ اكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم الاحد، ان 80% من مربي الاسماك تركوا مهنتهم بسبب الجفاف وحظر تربية الأسماك ما سبب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي لوكالة شفق نيوز، ان الجهات المعنية وضمن حملة تقنين وترشيد المياه ردمت مئات الاحواض والبحيرات الخاصة بتربية الأسماك بسبب الجفاف وشح المياه وتسببها بأزمات عطش في اغلب الوحدات الإدارية.

واكد التميمي، ان 80% من المربين تركوا مهنهم لعدة اسباب ابرزها الجفاف وحظر مزارع الأسماك وانعدام مقومات التربية المتكاملة ما سبب ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية الى الضعف او اكثر، مشيرا الى ان اسعار السمك ارتفعت من 4 الاف دينار الى 7 او 9 الاف دينار للكيلوغرام الواحد ما سبب أزمة معيشية للكثير من أصحاب المطاعم نتيجة تراجع الإقبال على مطاعم بيع الأسماك المشوية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية في وقت سابق اليوم الأحد، إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، وأكدت أن إزالة بحيرات الأسماك عملت على إضافة أكثر من مليار م3 من المياه.

وأوضحت الوزارة، أن محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء والبصرة وديالى.