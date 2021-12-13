ديالى.. مدير التربية يعود لمنصبه وعدة تغييرات في إدارة الوقف الشيعي

شفق نيوز/ كشفت مصادر رسمية في ديالى، يوم الاثنين، عودة مدير تربية المحافظة إلى منصبه بعد أقل من شهر على قرار إعفائه من قبل المحافظ، فيما يشهد ديوان الوقف الشيعي فوضى تغييرات في الادارة.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، ان "مدير تربية المحافظة جعفر معن الزركوشي عاد الى منصبه بقرار وزاري بعد اقل من شهر على إعفائه من قبل المحافظ، بسبب نقص التجهيزات والرحلات المدرسية وتكليف مدير الإشراف التربوي حسن نامق الخالدي بمهام إدارة التربية لمدة شهرين".

واضاف ان "الزركوشي تسلم مهامه مجددا والتقى بالمعتصمين من الخريجين امام مديرية التربية وتسلم مطالبهم الداعية الى شمولهم بتعيينات العقود والحذف والاستحداث أسوة بالمحاضرين الذين تم التعاقد معهم في المحافظة والذين تجاوز عددهم 31 الف محاضر موزعين في عموم الوحدات الادارية بديالى".

ويشغل الزركوشي منصب مدير تربية ديالى منذ العام ٢٠٠٥ قبل أن يقوم المحافظ مثنى التميمي بإعفائه من منصبه في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على خلفية صور حصلت عليها وكالة شفق نيوز في 16 من الشهر الماضي، يظهر فيها طلاب ثانوية (رانية) يجلسون على الارض ويفترشون القاعات الدراسية بسبب قلة الرحلات المدرسية ما دفع الكثير منهم إلى جلب الكراسي والمقاعد من منازلهم لمعالجة مشكلة الرحلات المدرسية.

الى ذلك شهدت ادارة ديوان الوقف الشيعي في ديالى، تغيير ثلاثة مديرين خلال شهر واحد بعد انهاء مهام المدير الاسبق مزهر علي التميمي وتعيين مقداد السعدي بدلا عنه والذي تم اعفاؤه ايضا وتعيين ياسر فوزي التميمي وسط ترجيحات بإعفائه ايضا لاسباب غير معروفة.

ونقلت مصادر مقربة من الوقف، لوكالة شفق نيوز، ان "إدارة الديوان لم تشهد ثباتاً واستقراراً في الادارة حتى الان بالرغم من وجود آلية تحدد ادارة الديوان في المحافظة لمدة عامين وبصفة تكليف الا ان التغييرات ما زالت غامضة للشارع المحلي والأوساط المعنية".