ديالى.. متنفذون ينهبون "شريان الحياة" وكارثة "عطش" تلوح في الأفق

شفق نيوز / أكد قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، اليوم الأربعاء، أن تجاوزات المتنفذين على مصادر المياه، "تنهب" نصف الايرادات المائية المخصصة للشرب والأغراض الضرورية في بعقوبة وضواحيها.

وقال الحيالى لوكالة شفق نيوز، إن "شح ماء الشرب وانحسار الإيرادات المائية المخصصة لمحطات التصفية سببه تجاوزات لأشخاص متنفذين على نهر خريسان الذي يعد الشريان الرئيسي لبعقوبة وضواحيها"، مؤكدا أن "الحملات الحكومية عاجزة عن إزالة تجاوزاتهم لأسباب واضحة للجميع".

وأوضح أن "تدخلات المتجاوزين المتنفذين، عرقلت عمل لجان إزالة التجاوزات وقوضت جهود تأمين ماء الشرب في عدة مناطق تعاني الشح والعطش".

ولفت الحيالي، إلى "لجوء اللجان الخاصة برفع التجاوزات على نهر خريسان والأنهر الأخرى، إلى رفع دعوى قضائية لإلزام المتجاوزين بازالة التجاوزات وضمان تأمين ماء الشرب لمئات الآلاف من السكان".

ودعا قائممقام بعقوبة، الحكومة الاتحادية إلى "التدخل وحماية الأنهر من التجاوزين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتفادي كارثة (عطش) تعصف بعدة وحدات إدارية وأبرزها بعقوبة".

وشدد على ضرورة "حماية مشروع ارضاع وتعزيز خريسان، من نهر دجلة لتعويض شح المياه من أي تجاوزات تستخدم للزراعة والمنافع الشخصية على حساب الحاجة الأساسية لماء الشرب الذي بات مشكلة تهدد قلب ديالى".

وتعاني ديالى من انخفاض 70% من الايرادات المائية جراء انعدام الأمطار، ما تسبب بانخفاض مناسيب نهر ديالى (أكبر) أنهار المحافظة، وبحيرة حمرين التي تعتبر المخزون الستراتيجي للمياه في المحافظة.