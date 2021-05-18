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ديالى.. متظاهرون يقطعون طريقاً استراتيجياً مطالبين بالكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-18T06:34:43+0000
ديالى.. متظاهرون يقطعون طريقاً استراتيجياً مطالبين بالكهرباء

شفق نيوز/ نظم العشرات من السكان في ديالى، يوم الثلاثاء، تظاهرة قطعوا خلالها  طريقاً استراتيجياً بالمحافظة للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن عشرات المتظاهرين قطعوا، صباح اليوم، طريق بعقوبة - خانقين الاستراتيجي قرب منطقة الهارونية في قضاء المقدادية، ( ٤٠كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)، بسبب سوء الكهرباء خلال الأيام الماضية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

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