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ديالى.. متظاهرون غاضبون من "هجمات الموت" يهددون بالتصعيد

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-07T14:27:30+0000
ديالى.. متظاهرون غاضبون من "هجمات الموت" يهددون بالتصعيد

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الثلاثاء، باستمرار تظاهرات واعتصامات سكان ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة احتجاجا على التردي الامني واستمرار الهجمات والخروقات الامنية، مهددين بالتصعيد وإغلاق الدوائر الحكومية في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان أهالي العبارة اغلقوا طريق بعقوبة – العبارة منذ 3 ايام ونصبوا خيمة اعتصام  للمطالبة بمعالجة الخروقات الامنية وهجمات العبوات واسلحة القناص في مناطق الناحية.

واكد المصدر ان "الاهالي هددوا باغلاق الدوائر الحكومية باستثناء البلدية والصحة في حال عم تنفيذ مطالبهم وانقاذهم من هجمات الموت المستمرة".

وكان مصدر محلي قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الاثنين، بان "القيادات الامنية وعدت بمعالجة التدهور الامني وتعزيز القطعات الامنية ونقاط التفتيش ونشر قوات اضافية لمنع هجمات العبوات وقناصي داعش الا ان الاهالي رفضوا اعادة فتح الطريق ما لم تتحقق نتائج امنية ملموسة".

وتعرضت ناحية العبارة خلال الـ72 ساعة الماضية لهجومين بالأسلحة وعبوتين ناسفتين خلفا 7 جرحى اغلبهم من العناصر الامنية.

وتعد ناحية العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة) من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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