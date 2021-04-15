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ديالى.. كارثة مزدوجة تحل بعائلة عميد في جيش صدام

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-15T14:45:44+0000
ديالى.. كارثة مزدوجة تحل بعائلة عميد في جيش صدام

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، الخميس، بوفاة ضابط متقاعد وشقيقه جراء مضاعفات كورونا في أطراف ناحية كنعان الواقعة على بعد 20 كم شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "ضابطا متقاعدا برتبة عميد في الجيش العراقي السابق إبان عهد صدام حسين، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا في احدى قرى ناحية كنعان، واثناء تشيعه توفي شقيقه الذي كان مصابا هو الآخر بفيروس كورونا".

وبين المصدر ان الفرق الصحية نقلت جثة شقيق الضابط للطب العدلي واتخذت اجراءات صحية طارئة لمنع تفشي الفيروس بين افراد عائلة المتوفين".

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