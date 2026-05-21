ديالى.. قوة أمنية تطوق قائممقامية بعقوبة وتعتقل موظفين تلقوا "رشى"

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بأن قوة من الأمن الوطني طوقت قائممقامية بعقوبة وسط المدينة بناءً على شكاوى بتلقي موظفين في لجنة المولدات الأهلية رشى مقابل منح وتسهيل إجراءات الموافقات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الأمن الوطني طوقت قائممقامية بعقوبة لاعتقال موظفين في لجنة المولدات الأهلية بناءً على شكاوى بمنح وتسهيل إجراءات الموافقات مقابل أموال".

وأشار إلى أن "أحد الموظفين في القائممقامية اعتقل بالجرم المشهود باستلام الرشى، فيما تم اعتقال موظفين اثنين ضمن اللجنة أيضاً عليهم شكاوى".

وأوضح أن "عملية الاعتقال جرت خارج مبنى القائممقامية وذلك لمنع القائممقام من دخول القوة، لذلك بقيت القوة الأمنية تحاصر القائممقامية لحين خروج الموظفين واعتقلتهم ونقلتهم لمركز أمني للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".