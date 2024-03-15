ديالى.. غلاء الأسعار يثقل كاهل المواطنين ومسؤول يتوعد المخالفين (صور)

شفق نيوز/ شكا عدد من المواطنين في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، يوم الجمعة، من غلاء الأسعار للبضائع والمواد الغذائية، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وقال مواطنون لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار المواد الغذائية مرتفعة وهناك محال استغلت دخول شهر رمضان ورفعت قيمة بعض المواد بلا مراعاة للوضع الاقتصادي وأوضاع العائلات المتعففة".

وبحسب المواطنين، فإن أسعار اللحوم ما تزال بـ18 ألف دينار و20 ألف دينار للكيلوغرام لدى محال القصابة ولم تنخفض رغم الوعود الحكومية بالسيطرة عليها مع إدخال المواشي المستوردة.

وقال المواطن، حامد أكرم، للوكالة، إن "كل شيء ارتفع في السوق مقارنة برمضان السابق، إلا الراتب والدخل كما هو، الرواتب باتت لا تقاوم هذا الارتفاع، ولا يكفي سوى أسبوع أو أسبوعين بأقصى حد في حال الترشيد".

وأضاف أكرم: "معظم العائلات وأنا منها لا نشتري إلا الضروري فقط وصرنا نتسوق نصف الكميات التي كنا نشتريها سابقاً في ظل معدل الانفاق الكبير".

بدوره، قال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية خاطبت الجهات المعنية بضرورة مراقبة السوق ومنع التجار من التلاعب بالأسعار ورفعها"، مؤكداً أن "من يخالف التعليمات الحكومية ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه، وهناك عقوبات لردع المتلاعبين".