ديالى.. إغلاق مقهى "مخفي" وتغريم صاحبه 5 ملايين دينار

شفق نيوز/ اعلنت صحة ديالى يوم الجمعة اغلاق مقهى "مخفي" في مدينة بعقوبة وتغريم صاحبه 5 ملايين دينار لمخالفته قيود فيروس كورونا.

وقال مدير اعلام الصحة فارس خضير العزاوي لوكالة شفق نيوز إن "السلطات الامنية والصحية أغلقت مقهى مخفيا في حي التحرير بأطراف بعقوبة بالشمع الاحمر وفرضت غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار على صاحبه لمخالفته قيود كورونا".

وكانت السلطات العراقية قد قررت غلق المقاهي وأماكن عامة أخرى ضمن إجراءات وقيود جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتشمل الإجراءات حظر التجوال الشامل لغاية يوم الاثنين المقبل، وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية وإغلاق المساجد والمتنزهات المتاجر باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية.

وأضاف فارس أن "الصحة تحذر من تبعات عدم الالتزام بضوابط الحظر الوقائي، واتخاذ اجراءات اشد ردعا بحق المخالفين وفق السياقات القانونية".