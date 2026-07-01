ديالى.. غرق مراهق في حمرين وإصابة فتاة بإطلاق نار بسبب ابن شقيق برلماني

شفق نيوز- ديالى

شهدت محافظة ديالى، يوم الأربعاء، حادثين منفصلين، تمثلا بغرق مراهق في بحيرة حمرين، وإصابة فتاة بإطلاق نار خلال حادث عند سيطرة أمنية في ناحية قره تبة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً غرق أثناء السباحة في بحيرة حمرين، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثته في أطراف ناحية السعدية شمال شرقي المحافظة"، مبيناً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي حادث آخر، أوضح المصدر أن "ابن شقيق أحد النواب كان يقود مركبته بسرعة عالية، وتجاوز سيطرة مدخل ناحية قره تبة شمال شرقي ديالى، ولم يمتثل لأوامر التوقف والتفتيش".

وأضاف أن "أحد المنتسبين الأمنيين أطلق النار باتجاه أعلى المركبة في محاولة لإيقافها، إلا أن إحدى الطلقات أصابت السيارة، ما أسفر عن إصابة فتاة كانت بداخلها في يدها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن "الحادث انتهى بعد التوصل إلى تسوية بين الطرفين، دون اتخاذ إجراءات تصعيدية".