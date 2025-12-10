ديالى.. غرق مبنى السراي التراثي ونقابة الفنانين تناشد لإنقاذه من الانهيار

شفق نيوز- ديالى

أعلنت نقابة الفنانين في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، تعليق كافة الأنشطة في المحافظة نتيجة غرق مبنى السراي التراثي وسط مدينة بعقوبة.

وقال نقيب الفنانين في ديالى عدنان أحمد لوكالة شفق نيوز، إن"مياه الصرف الصحي وطفح المجاري نتيجة شدة الأمطار تسببت بغرق أروقة مبنى السراي التراثي وسط مدينة بعقوبة من المدخل وصولا الى الممرات الداخلية في الطابق الأرضي وغرفة الحارس".

وأضاف أن "السراي مهدد بالانهيار وحذرنا أكثر من مرة لكن دون جدوى".

وتابع أن "نقابة الفنانين في ديالى علقت كافة الأنشطة بالوقت الراهن نتيجة غرق السراي، الذي يضم مقار ومكاتب عدد من النقابات والاتحادات الفنية والأدبية بينها مقر نقابة الفنانين".

ودعا حمد الحكومة المحلية في ديالى الى "ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ السراي في مقدمتها اجراء صيانة خاصة لأرضية المبنى ورفعها بمستوى الشارع الرئيسي أمامه او أعلى منه".