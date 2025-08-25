ديالى.. غرق طفلين ومصرع شاب بحادث سير

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بغرق طفلين في بركة ماء شمال شرقي المحافظة، في لقي شاب مصرعه بحادث سير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلين أحدهما من مواليد 2015 والآخر 2016، غرقا أثناء سباحتهما ببركة ماء في أطراف قضاء قره تبة شمال شرقي ديالى".

وأضاف "تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى دائرة العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث".

وفي حادث آخر، ذكر المصدر أن "شاباً يقود دراجة هوائية لقي مصرعه إثر حادث سير مع مركبة حكومية يقودها موظف في قائممقامية قضاء مندلي شرقي ديالى"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وتم توقيف السائق.