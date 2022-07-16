ديالى.. غاز الكلور ينهي حياة عامل ومسؤول محلي يقلل من مخاطر التسرب

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم السبت، بوفاة أحد العاملين في مجمع ماء العظيم شمالي المحافظة جراء تسرب غاز الكلور واستنشاقه ليلة أمس الجمعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "أحد العاملين في مجمع ماء العظيم (60 كم شمال بعقوبة) توفي إثر مضاعفات تنفسية جراء استنشاقه غاز الكلور المتسرب في مجمع الماء ليلة أمس الجمعة".

وأضاف، أن "العامل توفي اليوم السبت في المستشفى نتيجة مضاعفات صحية بعد اصابته بخفقان في القلب جراء تنفس الكلور ومن ثم سكتة قلبية أودت بحياته وأن السلطات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث".

وأصيب ما لا يقل عن 6 مدنيين بينهم عمال في مجمع ماء العظيم أمس الجمعة باختناقات جراء تسرب غاز الكلور في المجمع.

من جانبها، بددت مديرية ماء ديالى المخاوف والتهويلات حيال حوادث تسرب غاز الكلور في محطات تصفية ماء الشرب مؤكدة أنها حوادث واردة وتحت السيطرة دون أي مخاطر او تهديدات على الصحة العامة.

وقال مدير الدائرة مرتضى جاسم المكدمي لوكالة شفق نيوز، إن "حوادث تسرب غاز الكلور في بعض مجمعات التصفية قليلة ومحدودة وهي تحت السيطرة وواردة الوقوع نظرا لطبيعة وأجواء العمل الفنية في المجمعات"، مؤكدا "اتخاذ جميع تحوطات السلامة في مجمعات الماء وبالتنسيق مع دوائر الدفاع المدني للسيطرة على أي حوادث قبل تمددها".

وأشار المكدمي الى ان "دائرته تتابع ووفق رصد متواصل لعمل محطات التصفية وإجراءات السلامة الصحية في المجمعات وتدابير التعامل مع غاز الكلور المستعمل في تعقيم ماء الشرب"، معتبرا حوادث تسرب الغاز ان وقعت لاسباب وعوارض فنية خارج إرادة الكوادر العاملة مسيطر عليها بالكامل ويتم التعامل معها بوقت قياسي لمنع تمدد أخطارها الصحية الى المناطق السكنية.

ولفت مدير ماء ديالى الى ان "جميع حوادث تسرب الكلور في مجمعات الماء خلال السنوات والفترات الماضية لم تخلف إصابات مؤثرة باستثناء حالات اختناق تعالج بشكل فوري في المؤسسات الصحية".

وعن حادثة تسرب الكلور أمس في مجمع ماء العظيم شمال ديالى أوضح المكدمي أن "الحادث عرضي وبسيط خلف إصابات اختناق معدودة تم معالجتها بمدة زمنية قصيرة في مركز صحي ناحية العظيم وان دائرته وبالتنسيق مع الجهات المختصة فتحت تحقيقا موسعا لمنع تكرار هكذا حوادث".

وطمأن المكدمي السكان بأن "مجمعات المياه مستوفية لشروط السلامة ولا مخاوف من أي حادثة تسرب للكلور شريطة عدم تدخل أي شخص او جهة من خارج اختصاصات ماء ديالى او الدفاع المدني".

وكان مصدر محلي بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، افاد يوم الأحد (3 تموز الجاري)، بتعرض أكثر من 300 شخص لحالات اختناق، بتسرب غاز الكلور من إحدى المحطات المائية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، تسجيل 310 حالات اختناق في حادث التسرب.