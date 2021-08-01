ديالى.. عودة الكهرباء لثلاث وحدات إدارية تعرضت لهجوم داعش

شفق نيوز / أفاد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الأحد، بعودة التيار الكهربائي إلى نواحي جلولاء والسعدية وقره تبه، بعد انقطاع دام نحو يومين، بسبب تفجير برج للطاقة من قبل عناصر داعش.

وأبلغ المصدر الحكومي، وكالة شفق نيوز، أن "كوادر صيانة وإصلاح الشبكات الكهربائية، أكملت عصر اليوم، إصلاح ونصب البرج المرقم (79) ضمن الخط الناقل 132 KV في منطقة (سيد جابر) شمالي ناحي جلولاء".

وكان أحد الأبراج قد تعرض لتدمير بعبوة ناسفة من قبل عناصر تابعة لداعش، خلال هجومه على نقطة عسكرية في منطقة حلوان الواقعة بين قضاء خانقين وناحية جلولاء، وهو ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن نواحي السعدية وجلولاء وقره تبه لنحو يومين، وفقاً للمصدر.

وتتعرض أبراج الطاقة في ديالى والمحافظات "الساخنة" لهجمات مستمرة، غالبا ما تنفذها عناصر داعش، أو جهات تخريبية لدوافع مادية.