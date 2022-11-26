ديالى.. عودة التيار الكهربائي الى بلدتين حدوديتين بعد انقطاع تجاوز 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي سابق في ديالى، اليوم السبت، عودة التيار الكهربائي إلى ناحيتي مندلي وقزانية الحدوديتين بعد انقطاع دام أكثر من 24 ساعة جراء الأمطار الغزيرة.

وقال عضو مجلس مندلي السابق حيدر ستار لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر ومفارز كهرباء ديالى تمكنت من اعادة التيار الكهربائي الى مناطق مندلي وقزانية بعد انقطاع دام لأكثر من 24 ساعة جراء الأمطار وإصلاح الخلل الناجم نتيجة العواصف الرعدية".

الى ذلك، قال الناشط المندلي عمر عادل لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار والعواصف الرعدية أمس تسببت بسقوط أسلاك الكهرباء (33 كي في) من 10 أعمدة كهربائية ما تسبب بانقطاع تام للتيار الكهربائي عن مندلي وقزانية.

واعتبر عادل مشروع الشبكة الكهربائية المنجز مؤخرا لنواحي مندلي وقزانية "غير ناجح وعرضة للانهيار بين الحين والآخر نتيجة الظروف الطبيعية المختلفة"، داعيا الى "اعادة تأهيل المشروع ومعالجة الخلل الكبير لضمان انسيابية التيار الكهربائي الى قزانية ومندلي

وتقع ناحيتي مندلي وقزانية شرقي ديالى و تعانيان أزمات خدمية متعددة بسبب شبه الانعزال عن المحافظة والإهمال الذي يطالهما على مر الحكومات المتعاقبة.