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ديالى.. عمل تخريبي يطال خطاً لنقل الطاقة أُفتتح اليوم ويحرم ناحيتين من الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-18T19:18:51+0000
ديالى.. عمل تخريبي يطال خطاً لنقل الطاقة أُفتتح اليوم ويحرم ناحيتين من الكهرباء

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي بديالى، يوم السبت، بانقطاع التيار الكهربائي عن ناحيتي مندلي وقزانية شرقي المحافظة بسبب عمل تخريبي.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "خط مندلي الذي أنجز حديثا وتم افتتاحه اليوم لمعالجة الضغط والأحمال الكهربائية تعرض لحادث تخريبي حسب الترجيحات والمعلومات الأولية ما سبب انقطاع الكهرباء عن أكثر من ٥٠ الف نسمة".

وأكد الخزاعي أن "فرق الصيانة تواصل عمليات الإصلاح لإعادة الخط إلى العمل".

وتعاني ناحيتا مندلي وقزانية من انقطاع وتردي بالتيار الكهربائي بسبب تهالك وتقادم الشبكات الكهربائية وسوء فولتية الخط الايراني.

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