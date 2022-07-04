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ديالى.. عمال النظافة يتظاهرون للمطالبة بتحويلهم الى 315

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-04T07:45:55+0000
ديالى.. عمال النظافة يتظاهرون للمطالبة بتحويلهم الى 315

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من عمال البلدية "التنظيف" وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى للمطالبة بتحويلهم الى عقود 315.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عمال البلدية طالبوا إدارة المحافظة بتفعيل كتاب مجلس الوزراء القاضي بتحويلهم الى عقود وزارية وفق قرار 315 اسوة بالوزارات الاخرى.

وبين أن المتظاهرين هددوا بالتصعيد الاحتجاجي في حال عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة .

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وتشهد ديالى احتجاجات شبه يومية أمام مبنى إدارة المحافظة تطالب بالتعيينات والعقود الوزارية وامتدت الى اعتصامات دائمة للضغط على الجهات المعنية.

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