ديالى على أعتاب واقع جديد .. مواجهة شاملة للتظاهرات "التخريبية"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع في ديالى، اليوم الجمعة، عن إجراءات "رادعة" ضد أي تظاهرات تتسبب بتعطيل مصالح المواطن والدوائر الحكومية في المحافظة، مبينا أن كثيرا منها "مسيسة ومصالحها شخصية وفئوية".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة شفق نيوز إن "الدستور كفل حق التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق واستحصالها وفق الأطر السلمية والديمقراطية بعيدا عن إغلاق الطرق أو تعطيل عمل الدوائر الحكومية ومصالح المواطنين".

واضاف المصدر ان "الكثير من التظاهرات اخترقها التسييس والمصالح الفئوية والشخصية والسلاح والاغراءات"، مؤكدا "اعتماد خطط محكمة لردع جميع التظاهرات مدفوعة الثمن البعيدة عن المصلحة الوطنية أو استحقاقات المواطنين".

واعتبر المصدر مظاهر إغلاق الطرق "رعبا جديداً يطال مواطني ديالى يضاف الى الهواجس الامنية وضعف الخدمات منذ سنوات طويلة، مؤكدا إقرار "خطة متكاملة لحماية مصالح المواطنين والتصدي لأي تظاهرات تحمل في طياتها أهدافا تخريبية".

وتشهد ديالى بشكل مستمر قطع للطرق الرئيسية بدوافع الضغوط على الجهات الحكومية لاستحصال مطالب متعددة.