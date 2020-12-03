ديالى على أبواب أكبر معلَم فني في تاريخها

شفق نيوز/ كشفت نقابة الفنانين العراقيين، يوم الخميس، عن خطة قريبة التنفيذ لإنشاء مجمع فني ومعلَم عملاق في ديالى لم تشهده المحافظة منذ عقود .

وقال نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي لوكالة شفق نيوز، إن نقابته بإدارتها الجديدة اعدت خطط واعدة لإحياء القطاع الفني ومعالمه في ديالى وعموم المحافظات بعد انجاز انتخابات فروع النقابات في 14 محافظة عراقية.

وبين جودي أن النقابة ستشرع قريباً بإنشاء مجمع فني متكامل في ديالى يشمل قاعة سينما ومسرح وقاعة للفنون التشكيلية ومقر نظامي متميز لنقابة فناني ديالى، لافتاً إلى أن نقابة فناني المحافظة لا تمتلك مقراً رسمياً وتعقد اجتماعاتها في اماكن اخرى.

وأوضح جودي أن مشروع المعلم او المجمع الفني سيمول من بيع قطعة ارض تعود لنقابة الفنانين العراقيين في اطراف مدينة بعقوبة واستثمار الاموال لإنشاء المجمع بالاتفاق مع محافظ ديالى الذي خصص ارض مساحتها 3 دونم لبناء المشروع بطراز حضاري متطور ليكون معلماً مهماً من معالم ديالى.

وأكد جودي أن مشروع المجمع الفني سيعمم لعموم المحافظات، مشيراً إلى أن تحضيرات وخطوات متقدمة انجزتها النقابة مع الحكومات المحلية لتسهيل اجراءات العمل دون اي عراقيل او معوقات اخرى.

واشار نقيب الفنانين الى مواجهة معارضة من بعض الاطراف والشخصيات من داخل وخارج النقابة لمشروع المجمع الفني دون اي مبررات او حجج مقنعة والهدف من وراء ذلك اعاقة التقدم الفني على حد تعبيره.

وتفتقر ديالى للمرافق الفنية بجميع المجالات منذ سنوات طويلة جراء الظروف الامنية وغياب الدعم الحكومي .