ديالى.. عشرات الدعاوى القضائية تلاحق المتجاوزين على الاثار نصفها على "اجهزة أمنية"

شفق نيوز/ كشفت مفتشية اثار ديالى اليوم الخميس عن إقامة أكثر من 40 دعوة قضائية ضد المتجاوزين على المواقع الاثرية في ديالى من بينهم التشكيلات الأمنية.

وقال مدير مفتشية آثار ديالى احمد عبد الجبار خماس لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرته قامت أكثر من 20 دعوة قضائية ضد المتجاوزين على مواقع اثرية قسما منها تم حسمه والقسم الاخر يخضع لاجراءات قانونية وقضائية مطولة ربما تستغرق سنوات بحسب الدعاوي ومتطلباتها.

واكد خماس فرض غرامات على المتجاوزين حسب القانون تصل الى مئات او مليارات الدنانير، قسم منها سدد والقسم الاخر يسدد على شكل أقساط حسب اوضاع المتجاوزين وما تقره الجهات المعنية من اليات بهذا الخصوص.

وأشار خماس ايضا الى "اقامة 21 دعوة قضائية خلال السنوات الماضية ضد التشكيلات الامنية المتجاوزة على المواقع الاثرية (الشرطة والجيش والحشد والبيشمركة) في المناطق الامنية الساخنة مستدركا " الدعوى تحسم تدريجيا مع مراعاة الظرف الامني الطارئ وما تستوجبه إجراءات وخطط محاربة الارهاب وحفظ الامن والاستقرار وتأمين المناطق من الخطر الارهابي".

واعلنت مفتشية اثار ديالى العام المنصرم وعبر وكالة شفق نيوز "تشكيل لجنة مشتركة تضم قيادة عمليات ديالى وقيادة الفرقة الخامسة ومديرية شرطة حماية الآثار والتراث ومفتشية آثار وتراث ديالى بهدف تفقد المواقع الاثرية المتجاوز عليها من قبل القوات الامنية والبيشمركة في مناطق شمال ديالى".

وتضم ديالى أكثر من 800 موقع أثري ويعزو مسؤولوها إهمال المواقع الاثرية الى عدم الاستقرار الامني في ديالى خلال السنوات الماضية والظروف الراهنة التي عصفت بالمحافظة.