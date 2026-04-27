ديالى.. عاصفة تضرب كنعان وتقتلع الأشجار وتسقط الجدران

شفق نيوز- ديالى

أفاد شهود عيان في محافظة ديالى، يوم الإثنين، بأن عاصفة قوية ضربت ناحية كنعان شرقي مدينة بعقوبة، ما أسفر عن أضرار مادية متفاوتة في عدد من المناطق السكنية.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "العاصفة تسببت بانهيار عدد من جدران المنازل، فضلا عن اقتلاع العديد من الأشجار، نتيجة شدة الرياح التي اجتاحت الناحية بشكل مفاجئ والتي كانت مصحوبة بأمطار متوسطة".

وأكد الشهود أن "العواصف تسببت باضرار مادية فقط دون وقوع خسائر او إصابات بشرية".

وكانت مناطق مختلفة من البلاد شهدت خلال الساعات الماضية امطار وعواصف مصحوبة بحبات برد.