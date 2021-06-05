ديالى.. "طريق الموت" يصيب 5 مواطنين بجروح

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم السبت، بإصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة جراء حادث مروري على طريق بغداد كركوك شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عجلتين اصطدمتا على طريق بغداد – كركوك شمالي قضاء الخالص (18 كم شمال شرق بعقوبة) ما ادى الى اصابة 5 اشخاص بجروح متفاوتة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وبين المصدر؛ ان الحادث كان بسبب المطبات والحفر واقتصار السير ضمن ممر واحد على طريق الخالص – كركوك بسبب اعمال اكساء وتأهيل الممر الثاني من قبل الشركة العامة للطرق والجسور.

ويشهد طريق بغداد – كركوك حوادث يومية أغلبها مميتة، ويطلق عليها طريق الموت لكثرة حوادثه وضحاياه منذ سنوات عدة.