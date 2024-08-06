ديالى.. إضرام النار بجسد طفل إثر "خلافات عائلية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بحرق طفل بمادة البنزين من قبل أشخاص لديهم خلافات مع عائلته.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا من مواليد العام 2017 تعرض للحرق بمادة البنزين من قبل مجهولين في منطقة ضباب التابعة لناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "والدة الطفل قدمت شكوى ضد شخصين لديهم خلافات سابقة مع العائلة"، مشيرا الى أن "الطفل الضحية يعاني من حروق شديدة بلغت نسبتها 97‎%‎ وحاليا يرقد في العناية المركزة".