ديالى.. إصابة 3 مدنيين بحادث سير وانتحار طالب لعدم دخوله "البكالوريا"

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في ديالى اليوم السبت، بإصابة 3 مدنيين بحادث سير في اطراف خانقين فيما افاد مصدر اخر بانتحار طالب اعدادية لعدم دخوله الامتحانات الوزارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن 3 مدنيين أصيبوا جراء انقلاب مركبتهم على طريق المنذرية – خانقين شمال شرقي ديالى.

وأضاف ان المصابين تم نقلهم الى مستشفى خانقين لتلقي العلاج فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وفي حادث منفصل أفاد مصدر امني اخر بانتحار طالب في السادس الاعدادي لعدم مشاركته بالامتحانات الوزارية .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان الطالب اقدم على احراق نفسه في حي التحرير بأطراف مدينة بعقوبة، مشيرا الى نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق أمني بالحادث وملابساته.