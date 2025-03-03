ديالى.. إصابة 1700 رأس ماشية بالحمى القلاعية والبيطرة تطمئن (صور)

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن إحصائيات أضرار الحمى القلاعية في محافظة ديالى، فيما أكد المستشفى البيطري انحسار المرض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مرض الحمى القلاعية أدى خلال الأسابيع الماضية لإصابة قرابة 1700 رأس من المواشي أهمها الجاموس والعشرات منها نفقت، فيما تماثل البعض الآخر للشفاء بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف، أن "الإصابات تم رصدها في مناطق مختلفة من بينها ناحية خان بني سعد والعبارة والمقدادية والغالبية ومندلي وقزانية"، لافتاً إلى أن "هناك أمراضاً أخرى تصيب المواشي سجلت وهي موجودة في العراق، والأوضاع تحت السيطرة".

بدوره أكد مدير المستشفى البيطري في ديالى، محمد غضبان، أن "المحافظة تجاوزت مرحلة الخطر فيما يخص الحمى القلاعية بانحسار الإصابات والهلاكات بشكل كبير".

وبين غضبان، للوكالة، أن "الموقف الوبائي سجل يوم أمس الاشتباه بنحو 50 رأس من الجاموس والأغنام والأبقار بالأمراض من بينها الحمى القلاعية، فيما لم يتم رصد أي حالات نفوق"، لافتاً إلى أن "تراجع النسب في الموقف الوبائي يعني انحسار المرض في ديالى وتجاوز مرحلة الخطر".

وأوضح، أن "الحمى القلاعية مرض قديم في العراق ولا يشكل أي مخاطر على الإنسان ونسبة هلاكاته قليلة، ولهذا فإن الأوضاع تحت السيطرة في المحافظة ولا توجد أي مخاطر".