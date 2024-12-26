ديالى.. إصابة 13 شخصاً بينهم ضابط كبير بحوادث سير بسبب الضباب الكثيف

شفق نيوز/ أفاد مصدر صحي في ديالى، يوم الخميس، بإصابة 13 شخصاً بينهم ضابط برتبة "عميد" في وزارة الداخلية بحوادث سير متفرقة في مناطق مختلفة من المحافظة بسبب الضباب الكثيف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة حوادث سير وقعت في مناطق متفرقة من ديالى صباح اليوم سببها الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية عن سائقي السيارات وأسفر عن إصابات شديدة ومتوسطة".

وبين أن "المستشفيات استقبلت المصابين والطواقم الطبية تتخذ الإجراءات اللازمة لإسعافهم ورعايتهم صحياً".