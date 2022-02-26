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ديالى.. إصابات بتصادم مجموعة سيارات على "طريق الموت"

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-26T10:51:56+0000
ديالى.. إصابات بتصادم مجموعة سيارات على "طريق الموت"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم السبت، بإصابة 4 مدنيين بحادث سير على طريق بغداد – كركوك شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "4 مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم عدد من العجلات على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم، ( 60 كم شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى).

وأضاف، أن "عجلات الاسعاف نقلت المصابين الى مستشفى الخالص لتلقي العلاجات اللازمة، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

ويتصدر طريق بغداد – كركوك او ما يسمى "طريق الموت" الحوادث المرورية المميتة بسبب الزخم المروري وفوضى وتذبذب عمليات اعمار الطريق الى جانب تضرره بسبب الاحمال والاوزان غير القانونية للمركبات التجارية.

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