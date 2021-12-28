ديالى.. شكاوى من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية والإفصاح عن الأسباب

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، عن قلة التجهيز بالطاقة الكهربائية في المحافظة، مشيرا الى ان 659 ميغاوات ترفد ديالى بالتيار الكهربائي من الخطوط الإيرانية والمنظومة الوطنية الا ان معدل التجهيز لا يتجاوز 40% حاليا بسبب الأحمال العالية والاستهلاك المفرط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى حاليا تتزود بـ 400 ميٌاواط من خطي ديالى – مرساد و خانقين – سربيل زهاب الى جانب 350 ميكاواط من المنظومة الوطنية الا ان التجهيز لا يتجاوز 40% بسبب الاستهلاك المفرط وغياب الترشيد والاعطاب المستمرة في الوحدات الإدارية".

وأضاف، "لا وجود لاي مشاكل في عمل الخطوط الكهربائية والمنظومة الا ان معدل الحاجة والاستهلاك تضاعف بشكل كبير خلال الموسم الشتوي"، داعيا الى "ترشيد الاستهلاك لضمان انسيابية التيار الكهربائي بعدالة".

وعزت وزارة الكهرباء العراقية أسباب انخفاض تجهيز التيار الكهربائي في المحافظات الى نقص الغاز الإيراني وانخفاض امداداته من الجانب الإيراني وان المفاوضات مستمرة لاعادة التجهيز الى المعدل اللازم والمبرم ضمن العقد بين الجانبين العراقي والإيراني.