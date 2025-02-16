ديالى.. شاب ينهي حياته شنقاً وإنقاذ امرأة حاولت الانتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بتسجيل حالتي انتحار إحداهما انتهت بوفاة شاب والأخرى لامرأة تم إنقاذها، في حادثتين منفصلتين، في مدينة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قام بشنق نفسه بواسطة حبل وفارق الحياة بسب رسوبه في امتحانات نصف السنة بالصف الثالث المتوسط".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث".

وأضاف أن "امرأة أقدمت على الانتحار بتناول عقاقير طبية إلا أنه تم إنقاذها ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.