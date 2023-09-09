ديالى.. "آسياسيل" ترفع برجها "المسرطن" من "المفرق"

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم السبت، مباشرة شركة آسياسيل للاتصالات، برفع أحد أبراجها الذي تسبب بأمراض سرطانية في أطراف مدينة بعقوبة، وذلك بعد اعتصام للأهالي ودعاوى قضائية ضد الشركة.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة آسياسيل أرسلت وفداً فنياً لرفع أحد أبراجها الرئيسة من حي المفرق غربي بعقوبة، وذلك بعد تسببه بأمراض سرطانية ووفيات بين السكان".

وأضاف الحيالي، أن "رفع البرج جاء نتيجة لاعتصام مفتوح أقامه الأهالي قرب البرج ودعاوى قضائية أقامتها إدارة بعقوبة ضد شركة آسياسيل في محاكم بعقوبة، وما زالت مستمرة لحين إنصاف المتضررين من البرج وتعويضهم".

وأشار إلى أن "شركة آسياسيل ارتكبت مخالفة قانونية بنصب برج رئيسي في الأحياء السكنية، فيما يقضي القانون بنقل الأبراج الرئيسة خارج المناطق السكنية".

وكشف الحيالي، عن تلقي شكاوى جديدة من السكان في حي (التحرير) شرقي بعقوبة، تفيد بتسجيل أمراض سرطانية جراء أحد أبراج الاتصالات وأن التحقيقات والكشف مستمر من قبل الجهات المعنية، داعياً شركات الاتصالات إلى "الحفاظ على أرواح المدنيين والالتزام بضوابط نصب أبراج الاتصالات في الأماكن المخصصة".

وأكد قائممقام بعقوبة، مطالبة شركات الاتصالات بتقييم مواقع أبراجها والتقصي من عملها حفاظاً على أرواح السكان من الأوبئة السرطانية الفتاكة".

وتفجرت أزمة برج الاتصالات المسرطن في بعقوبة خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع محافظ ديالى إلى إطفاء البرج بناء على مطالب الأهالي، قبل أن يعيده للعمل مرة أخرى، على الرغم من تسجيل 35 إصابة سرطانية بينها وفيات.

ورفضت مديرية بيئة ديالى ومكاتب شركة "آسياسيل" للاتصالات، الإدلاء بأي تصريح أو تعليق حيال الأزمة، لمنعها من الظهور الإعلامي.