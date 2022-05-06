سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى.. "سائق مخمور" يتسبب بإصابة 4 مدنيين في حادث سير

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-06T18:08:58+0000
ديالى.. "سائق مخمور" يتسبب بإصابة 4 مدنيين في حادث سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة بإصابة 4 مدنيين بحادث سير تسبب به "سائق مخمور"  على طريق بغداد – كركوك في قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "4 مدنيين أصيبوا بجروح جراء اصطدام شاحنة يقودها سائق مخمور بعجلة صالون على طريق بغداد - كركوك قرب حي الزهراء 3 كم جنوب قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة ما أدى إلى انزلاق العجلة الصغيرة عن مسارها واصطدامها بعمود كهربائي". 

وأضاف ان "المصابين تم نقلهم الى مستشفى الخالص لتلقي العلاج فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

ويتصدر طريق بغداد – كركوك  المار بديالى الحوادث المرورية المميتة والذي يطلق عليه "طريق الموت" بسبب سوء عمليات الإعمار والصيانة وفوضى سير المركبات والقوافل التجارية.

related

في حادثين مروّعين.. "طريق الموت" يبتلع 5 أشخاص بين كركوك وديالى

Date: 2021-03-25 14:25:35
في حادثين مروّعين.. "طريق الموت" يبتلع 5 أشخاص بين كركوك وديالى

مصرع مدني وإصابة آخر بحادث سير في ديالى

Date: 2022-01-11 11:42:58
مصرع مدني وإصابة آخر بحادث سير في ديالى

ديالى.. "طريق الموت" يصيب 5 مواطنين بجروح

Date: 2021-06-05 12:15:49
ديالى.. "طريق الموت" يصيب 5 مواطنين بجروح

إصابة شخصين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-12-30 15:12:20
إصابة شخصين بحادث سير في ديالى

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في ديالى

Date: 2021-03-25 17:36:51
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في ديالى

مصرع وإصابة ثلاثة شبان بحادث سير في ديالى

Date: 2022-04-11 20:40:19
مصرع وإصابة ثلاثة شبان بحادث سير في ديالى

مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-11-09 05:07:48
مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى

مصرع واصابة 4 مدنيين بحادثين في ديالى وصلاح الدين

Date: 2020-12-15 16:15:01
مصرع واصابة 4 مدنيين بحادثين في ديالى وصلاح الدين