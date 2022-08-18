ديالى.. ساحة لتفويج الزائرين الإيرانيين إلى كربلاء وخطة خدمية وأمنية لاستقبالهم  

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، اليوم الخميس، تخصيص "ساحة" لاستراحة الزائرين الوافدين من إيران لزيارة الأربعين في كربلاء، فيما أطلقت خطة خدمية ولوجستية لاستقبالهم.

وقال مدير ناحية جديدة الشط، شمالي غرب بعقوبة، حيدر عبد جواد الأرناؤوطي لوكالة شفق نيوز إن "المحافظة هيأت ساحة بمساحة 30 دونماً بين ناحيتي جديدة الشط ومحمد السكران وهي محطة استراحة للزائرين، ومن ثم تفويجهم إلى كربلاء المقدسة لأداء زيارة الأربعين".

وبيّن الارناؤوطي أن "الخطة الخدمية شملت نصب مواكب خدمية من قبل الهيئات والمواكب الحسينية واستنفار الدوائر الخدمية لتقديم الخدمات اللوجستية، ترافقها خطة أمنية لحماية الزائرين الوافدين من حدود إيران إلى ديالى عبر منفذ المنذرية، شرقي خانقين".

وأبرم العراق وإيران في وقت سابق اتفاقا بتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين ومندلي شرقي ديالى.

وبموجب الإتفاق، فإن قوافل الزائرين تدخل عبر المنذرية، فيما تدخل قوافل الدعم اللوجستي ومعدات المواكب الحسينية عبر منفذ مندلي وفق خطة امنية لحماية طرق وممرات الزائرين الوافدين.