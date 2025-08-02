ديالى.. إزالة 200 بحيرة أسماك متجاوزه خلال شهر

شفق نيوز- ديالى

أعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى، يوم السبت، إزالة أكثر من 200 بحيرة أسماك متجاوزة خلال شهر واحد، فيما كشفت عن الموقف المائي في المحافظة.

وقال مدير الموارد، مهند المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق المديرية أزالت أكثر من 200 بحيرة لتربية الأسماك هادرة للمياه بحملة كبرى إنطلقت منذ 1 تموز الماضي وحتى الآن، لضمان الحفاظ على المياه من الهدر والتبخر لاسيما وان بعض البحيرات تعتمد على الآبار وتشكل خطرا على المياه الجوفية".

وأضاف المعموري، أن "نظام ديالى المائي مستقل عن العراق ولاتعتمد على بقية المحافظات لأنها تعتمد على نهر ديالى وبحيرة حمرين"، لافتا الى أن"الموقف المائي في المحافظة آمن خزين حمرين يشكل 40‎%‎ من طاقتها الاستيعابية البالغة اكثر من ملياري متر مكعب حاليا".

وأكد أن "مياه الشرب وسقي البساتين مؤمنة لماتبقى من هذا الصيف والشتاء المقبل حال استمر الترشيد وعدم الهدر والتجاوز على مصادر المياه والأنهر، فيما بين ان هناك خطة معتمدة لإيصال المياه الى بعض القرى التي تعاني من شح المياه عبر (الكرخ) وإزالة التجاوزات عن مسارات الأنهر التي تعتمد عليها".