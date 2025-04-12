ديالى.. رفع الحظر عن حركة نقل المواشي

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى، يوم السبت، رفع الحظر المفروض على حركة نقل المواشي داخل المحافظة وخارجها، وذلك بعد السيطرة الكاملة على مرض الحمى القلاعية.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى، محمد غضبان، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحظر الذي فُرض على نقل المواشي داخل المحافظة أو بين ديالى والمحافظات الأخرى، بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية، تم رفعه بشكل كامل".

وأضاف، أن "قرار رفع الحظر جاء بعد التأكد من انتهاء المرض بشكل نهائي، وعدم تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه جديدة، ومرور أكثر من ثلاثة أسابيع من دون ظهور إصابات، وهو ما يتماشى مع المعايير المعتمدة في قانون الصحة العامة العالمي".

كما أشار غضبان إلى أن "المستشفى البيطري أطلق مؤخراً حملة واسعة لتغطيس ومكافحة المواشي بهدف القضاء على القراد، الذي يُعد الناقل الرئيسي لمرض الحمى النزفية"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الوقائية لمنع أي تفشٍ محتمل للمرض في الفترة المقبلة".

يذكر أن مصدراً محلياً قال لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي أن مرض الحمى القلاعية أدى خلال الأسابيع الماضية لإصابة قرابة 1700 رأس من المواشي أهمها الجاموس والعشرات منها نفقت.

وسجلت محافظة ديالى في العام الماضي عدة حالات إصابة بمرض الحمى النزفية، بعضها أودى بحياة المصابين، كما سجلت محافظات أخرى مثل نينوى وذي قار حالات إصابة أو اشتباه بالمرض في الأسابيع الماضية، ما يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.