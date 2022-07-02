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ديالى.. إرجاء تظاهرة "ضد الجفاف" بعد وعود حكومية

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-02T11:27:57+0000
ديالى.. إرجاء تظاهرة "ضد الجفاف" بعد وعود حكومية

شفق نيوز / كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم السبت، عن إرجاء تظاهرة احتجاجية بسبب انعدام المياه والجفاف في مناطق حزام بعقوبة.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "مزارعين وأصحاب بساتين في مناطق خرنابات والهويدر وقرى حزام بعقوبة تجمعوا لتنظيم تظاهرة في بعقوبة وقطع جسر حيوي وسط المدينة احتجاجا على انعدام وشح المياه ما أضر أكثر من 5000 دونم من البساتين وهلاك قسم كبير منها بسبب العطش".

وأضاف التميمي، أن "مناطق حزام بعقوبة محرومة من مصادر وإيرادات المياه القادمة عبر الصدور في نهر خريسان ومشروع تعزيز خريسان بسبب التجاوزات وغياب الحملات الرادعة بحق المتجاوزين ما أثار غضب المزارعين وما تكبدوه من خسائر جسيمة".

وأكد أن "وعوداً من المحافظة وقيادة الشرطة بإطلاق حملات لرفع التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين لضمان وصول حصص المياه الى جميع مناطق بعقوبة بعدالة، ارجأ التظاهرات وبانتظار الحلول الموعودة".

وحذر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي في وقت سابق وعبر وكالة شفق نيوز، من هلاك أكثر من 10 آلاف دونم من البساتين في بعقوبة وأطرافها بسبب شح المياه وانعدامها، داعياً الى اجتماع للجهات المعنية في المحافظة لإيقاف التجاوزات على النهر المغذي لهذه البساتين.

وأجبرت أزمة الجفاف في ديالى، منذ ثلاث سنوات الجهات المختصة بملف المياه على تقنين استخدامها وحصرها للشرب وإرواء البساتين في عموم المناطق، وإلغاء الخطط الزراعية بكاملها لتجاوز أزمة المياه المتفاقمة.

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