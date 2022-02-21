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ديالى.. دعوة لاسعاف أسر فقدت قوتها المعيشي بسبب الحرائق العرضية

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-21T08:41:54+0000
ديالى.. دعوة لاسعاف أسر فقدت قوتها المعيشي بسبب الحرائق العرضية

شفق نيوز/ دعا قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله احمد الحيالي، اليوم الاثنين، الحكومتين الاتحادية والمحلية والمنظمات الإنسانية والميسورين لاسعاف عشرات الاسر التي فقدت مصادر المعيشة بسبب الحرائق العرضية.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، ندعو الجهات الحكومية ومحافظة ديالى والمنظمات المعنية والميسوريين لاسعاف ومساعدة  عشرات الاسر التي فقدت مصادر المعيشة جراء الحرائق التي التهمت محالا تجاريا في حي (المفرق) غربي بعقوبة.

وبين الحيالي أن الحرائق التهمت 18 محلاً تجارياً وخلفت خسائر مادية تجاوزت الـ 450 مليون دينار، اغلب أصحابها  من ذوي الدخل المحدود، عازياً أسباب تلك الحرائق إلى اهمال الإجراءات الاحترازية من قبل أصحاب المحال ودوائر الكهرباء ولا وجود لاي ادلة تشير الى ان الحرائق مفتعلة او متعمدة.

وشهدت ديالى خلال الأشهر الماضية حرائق متعددة التهمت مجمعات تجارية وبساتين زراعية, جميعها سجلت حوادث عرضية لعدم وجود ادلة بافتعالها او ضلوع  أي جهات وراءها.

 

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