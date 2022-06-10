ديالى.. دائرة حكومية تبلغ سكان بلدتين بقطع الكهرباء 3 أيام متتالية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، إطفاء التيار الكهربائي في بلدروز وناحية كنعان بمحافظة ديالى لثلاثة أيام متتالية لاكمال مشروع كهربائي، مبينة ان هذا المشروع سسيهم في زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية لاحقاً.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز "إلى أهالي قضاء بلدروز الكرام ، نود إعلامكم بأنه سيتم إطفاء التيار الكهربائي عن كافة مناطق قضاء بلدروز وناحية كنعان من قبل شبكة نقل الطاقة فرع ديالى لثلاثة أيام متتالية ابتداءً من يوم غد السبت، وذلك لإكمال مشروع تشييد خط بلدروز _ الشرقية ١٣٢ كف لتغذية المحطة الشرقية التحويلية الثانوية ١٣٢/٣٣/١١، مبينا انه "سيتم إعادة التيار الكهربائي لقضاء بلدروز وناحية كنعان بعد الساعة الثالثة ظهراً".

وأضاف البيان أن "مشروع تشييد خط بلدروز _ الشرقية ١٣٢ كف، سيسهم في تخفيف أحمال المحطة الشرقية ١٣٢/٣٣/١١كف وفك الاختناقات الحاصلة عليها وسيسهم أيضا في زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".