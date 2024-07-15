ديالى.. خلاف على بيع أغنام ينهي حياة شاب وعبث أطفال "يلتهم" ثلاثة بساتين

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، يوم الاثنين، جريمة قتل شاب بسبب خلاف على بيع الأغنام، في حين تسبب عبث بعض الأطفال لاندلاع حريق التهم 3 بساتين في المحافظة.

وقالت قيادة شرطة محافظة ديالى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مكافحة إجرام ديالى ألقت القبض على قاتل الشاب (ي. ع. ا. م) في ناحية بهرز بمحافظة ديالى.

وأضافت أنه "بمتابعة وإشراف من قبل قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، تمكنت مفارز قسم مكافحة اجرام ديالى مكتب ناحية بهرز من كشف جريمة قتل وإلقاء القبض على الجاني خلال وقت قياسي وتبين أن دوافع الجريمة كانت بسبب خلاف على بيع الأغنام، تم اكمال الاجراءات التحقيقية البدائية واعترف الجاني بارتكابه الجريمة البشعة بواسطة آلة جارحة طعنه بها عدة طعنات على اثرها فارق الحياة، وسيتم تقديمه للقضاء لينال جزائه العادل".

واكد مدير العلاقات والاعلام العقيد هيثم سلمان الشمري، بحسب البيان أن "مفارز قسم مكافحة اجرام ديالى تبذل جهود استثنائية وتميزت هذه الجهود بسرعة كشف الجناة وتوقيفهم وعرضهم للقضاء"، مبينًا انه "من المؤسف أن جرائم القتل التي اكتشفت مؤخرًا حدثت بدوافع وخلافات بسيطة يمكن حلها بالطرق السلمية" .

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، إن حريقاً اندلع في ثلاثة بساتين شمال شرقي المحافظة، بسبب عبث بعض الأطفال.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "عبث أطفال تسبب باندلاع حريق التهم 3 بساتين في ناحية الوجيهية شمال شرقي ديالى"، مؤكداً أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث في محاولة لمكافحة النيران".