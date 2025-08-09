ديالى.. خلاف عائلي يدفع صبياً للانتحار بسلاح "غدارة"

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بأن خلافاً عائلياً دفع صبياً نحو الانتحار بواسطة سلاح ناري في مدينة بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً من مواليد 2010 أطلق النار من سلاح نوع (غدارة بور سعيد) على رأسه في منزله بمدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحية أقدم على الانتحار على خلفية خلاف بين والده ووالدته"، مشيراً إلى "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف ملابساته".