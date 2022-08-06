ديالى.. خسائر حريق مجمع الباقر التجاري تتجاوز 500 مليون دينار والأهالي يطلقون حملة لدعمه

شفق نيوز/ كشفت مصادر محلية في ديالى، اليوم السبت، عن تجاوز خسائر الحريق الذي التهم مجمعاً تجارياً في قضاء الخالص، شمالي شرق بعقوبة، حاجز الـ500 مليون دينار، فيما أطلق الاهالي حملة تبرعات لدعم صاحب المجمع.

وقال مصدر محلي في ديالى لوكالة شفق نيوز إن "خسائر حريق مجمع الباقر التجاري في قضاء الخالص (15 كم شمالي شرق بعقوبة)، تجاوزت 500 مليون دينار بحسب الاحصائيات الأخيرة".

من جهته أعلن الناشط الاعلامي والمدني محمد صادق جراد "إطلاق حملة تبرعات شعبية لدعم صاحب مجمع الباقر التجاري والمساعدة في إعادة إعمار وتأهيل المجمع".

وأضاف جراد لوكالة شفق نيوز "تم تخصيص صندوق تبرعات قرب المجمع المتضرر وإطلاق مناشدات شعبية لحث الميسورين على التبرع كموقف تضامني والتقليل من حجم الخسائر التي تكبدها المتضررون الى جانب تشكيل لجنة محلية لجمع التبرعات من السكان".

وناشد جراد اهالي ديالى بـ"دعم صاحب المجمع المنكوب كموقف إنساني وتضامني"، مبينا أن "ديالى كانت سباقة بهذه الأمور كما حدث في حريق مجمع التحرير العام الماضي".

وأشاد بـ"مواقف اهالي ديالى الانسانية في مواجهة الكوارث والظروف الطارئة".

وكان مصدر أمني في ديالى أفاد، أمس الجمعة، أن حريقا كبيراً التهم مجمعاً تجارياً، وسط قضاء الخالص، وخلف خسائر مادية جسيمة.