ديالى.. حملة كبرى لملاحقة "الحمى النزفية" ومكافحة "القراد الناقل"

شفق نيوز/ أطلقت محافظة ديالى، يوم السبت، أكبر حملة من نوعها للتحري عن مرض الحمى النزفية ومكافحة الناقل الأساسي له، في إطار الإجراءات الوقائية المبكرة لحماية الصحة العامة.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى، محمد غضبان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة لم تسجل حتى الآن أي إصابات مؤكدة بمرض الحمى النزفية، إلا أن اكتشاف الإصابات لا يمكن أن يتم إلا بعد انتقال العدوى إلى الإنسان، وهو ما يتطلب استباق الخطر بحملة شاملة".

وأضاف غضبان، أن "الحملة التي ستنطلق يوم غد الأحد، تشمل التحري عن الإصابات في المناطق الريفية والزراعية، إلى جانب تنفيذ حملات واسعة لمكافحة القراد (الناقل الرئيسي للمرض)، من خلال استخدام المبيدات وتغطيس المواشي في عموم المحافظة".

وأشار إلى أن "المستشفى البيطري تسلّم كميات كافية من المبيدات الخاصة بمكافحة الطفيليات الناقلة قبيل عطلة عيد الفطر، ما يمكّن الفرق البيطرية من تنفيذ الحملة وفق جدول زمني يغطي جميع المناطق المهددة".

يُذكر أن محافظة ديالى كانت قد سجلت في العام الماضي عدة حالات إصابة بمرض الحمى النزفية، بعضها أودى بحياة المصابي، كما سجلت محافظات أخرى مثل نينوى وذي قار حالات إصابة أو اشتباه بالمرض في الأسابيع الماضية، ما يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.