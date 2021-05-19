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ديالى.. "حشد الدفاع" يتظاهر للمطالبة برواتب متأخرة منذ 7 سنوات

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-19T10:45:01+0000
ديالى.. "حشد الدفاع" يتظاهر للمطالبة برواتب متأخرة منذ 7 سنوات

شفق نيوز/ تظاهر منتسبو حشد الدفاع (أئمة البقيع) في ديالى، يوم الاربعاء، للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2014 وحتى الآن وإعادة عناصر الحشد المفسوخة عقودهم.

وقال آمر لواء أئمة البقيع في ديالى سعد طعيس لوكالة شفق نيوز، إن "مقاتلي حشد الدفاع وبمشاركة شيوخ ووجهاء من مختلف المناطق نظموا تظاهرات سلمية في اطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) للمطالبة بدفع الرواتب المتاخرة منذ أكثر من 7 سنوات واعادة المفسوخة عقودهم".

وأشار إلى أن "المتظاهرين ووجهاء وشيوخ العشائر اصدروا بيانا يطالبون فيه بصرف رواتب منتسبي حشد الدفاع (ائمة البقيع) في ديالى وجميع المحافظات، وبخلاف ذلك سيمنعون اجراء الانتخابات النيابية القادمة في مناطقهم مالم تستجيب الجهات المعنية لمطالبهم المشروعة".

ولفت إلى "وجود اكثر من 3500 مقاتل من لواء ائمة البقيع في ديالى يرابطون في اخطر واسخن القواطع الامنية،  ويعملون بالمجان دون اي دعم مادي للتصدي لعناصر داعش الارهابي وقدموا الكثير من الشهداء والجرحى  وتصدوا للكثير من المخططات والهجمات الارهابية".

يذكر أن "حشد الدفاع" ينتشر في اطراف قضاء المقدادية منذ سنوات عدة، وتعرض لهجمات متكررة بالعبوات او قناصة عناصر "داعش" بسبب قربهم من معاقل واوكار التنظيم شمالي قضاء المقدادية وقرب تلال حمرين الساخنة.

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