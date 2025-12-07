ديالى.. حريق يندلع في بساتين والرياح توسع مساحته ومنطقة سكنية مهددة (فيديو)

شفق نيوز- ديالى

أفادت مصادر محلية في ديالى، مساء اليوم الأحد، باندلاع حريق هائل في بساتين وتوسع النيران بفعل شدة الرياح شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً اندلع في بساتين ناحية أبي صيدا وتحديداً قرب قرية أبو طابا من جهة منطقة زهيرات شمال شرقي محافظة ديالى".

وأضاف أن "الحريق توسع بسبب الرياح الشديدة واضطراب الطقس، فيما لم تعرف أسبابه حتى اللحظة"، لافتاً إلى أنه "لم يعرف إذا ما باشرت فرق الإطفاء بإخماد الحريق أم لا حتى لحظة كتابة الخبر".