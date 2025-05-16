ديالى.. حريقان يلتهمان مزارع القمح والقوات الأمنية تحقق بالأمر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، باندلاع حرائق في مزارع للقمح في منطقتين بالمحافظة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة الأسباب التي تقف وراء الموضوع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في مزارع للقمح ضمن قضاء مندلي شرقي ديالى، وقد امتدت النيران لتلتهم نحو دونمين من أصل عشرات الدوانم، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من احتواء النيران وإنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية".

وأضاف أن "حريقاً آخر اندلع في أطراف ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة، وطال مساحة تزيد على 50 دونماً من الأراضي المزروعة بالقمح، حيث تمكنت فرق الإطفاء من تطويق الحريق وإخماده بسرعة".

وأشار المصدر، إلى أن "الحريقين لم يسفرا عن أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية وُصفت بالمتوسطة"، مبيناً أن "فريقاً من الأدلة الجنائية والدفاع المدني باشر بالتحقيق في ملابسات الحادثين لتحديد أسبابهما".

وتسبب تماس كهربائي، قبل أيام قليلة، باندلاع حريق ضخم في حقول للقمح بمحافظة الديوانية، وفقا لما أفاد به مصدر أمني.

بينما أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد الماضي، إخماد حريقين اندلعا في مناطق زراعية وحقول للقمح في محافظتي البصرة والديوانية.