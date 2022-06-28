ديالى.. حرب التجاوزات والهيمنة على الأملاك العامة تندلع في المحافظة

شفق نيوز/ كشفت مصادر رسمية في ديالى عن عودة حرب التجاوزات بين المسؤولين وجهات متنفذة في المحافظة اتسعت الى التهديد بالتظاهرات رغم دعوات التهدئة وتدخل حكومي لفرض هيبة القانون.

مسؤول محلي في ديالى اكد لوكالة شفق نيوز؛ ان حرب التجاوزات اتسعت الى التهديدات بتظاهرات لإيقاف التجاوزات وتعويض المواطنين المتضررين من ضحايا التجاوزات بعد الخسائر التي تكبدوها بمئات الملايين.

وطالب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ الحكومة الاتحادية بتنفيذ خطة فرض القانون لحماية أجهزة الدولة من التهديدات والاستهداف خلال عمليات رفع التجاوزات وفرض هيبة القانون رغم تضرر طبقات اجتماعية واسعة من التجاوزات بعدما اشترت أراضي وشيدت منازل بمعاملات رسمية وسط فوضى لم تبصر الحلول حتى الآن.

بدوره؛ تحدث عبد الله الحيالي قائممقام بعقوبة عن استعادة 500 دونم من الأراضي المتجاوز عليها وتعرضه للتهديدات المستمرة بالعبوات الناسفة و10 دعاوى قضائية رغم ان حملات رفع التجاوزات قانونية بأمر من الحكومة الاتحادية.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز؛ إن "استمرار حملة رفع التجاوزات في محيط بعقوبة للحفاظ على الأملاك العامة ومنع المتجاوزين من الاستيلاء عليها واستغلالها لمشاريع حيوية تصب للنفع العام".

الى ذلك، افاد مصدر سياسي في المحافظة بتبادل بعض النواب والمسؤولين في ديالى الاتهامات حيال حملات رفع التجاوزات بسبب الصراعات السياسية والحزبية في ديالى ومحاولة الهيمنة تحت سطوة النفوذ والهيمنة السياسية.

واضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "استغلال ازمة التجاوزات أصبحت مادة دسمة للكثير من الأطراف السياسية المتصارعة على المناصب الإدارية في ديالى وأصبحت لغة التحريض الشعبي و دفع الأهالي الى احتجاجات غير مجدية وخاسرة ودون أي نتائج ملموسة على الوضع الخدمي والمصلحة العامة للمحافظة.

وتتصدر ديالى الصراعات الحزبية والطائفية للظفر بمغانم المناصب والمشاريع والمنافع الأخرى ضمن مشاريع الدوائر الحكومية المهمة ذات الإيرادات المالية الوفيرة.