ديالى.. حادث مروع يودي بحياة رجل كان متجهاً لحضور حفل تخرج ابنه

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الأحد، بمصرع رجل بحادث سير أثناء ذهابه لحضور حفل تخرج نجله من الجامعة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "رجلا من ناحية هبهب كان في طريقه مع عائلته لحضور حفل تخرج نجله من جامعة ديالى، لكن عجلته تعطلت قرب منطقة الحديد في أطراف مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "الرجل أخرج عائلته من السيارة وأرسلهم للحفل ويقوم هو بإصلاح العجلة، لكن شاحنة مسرعة صدمت سيارته وهو قربها ففارق الحياة على الفور"، لافتا الى نقل الجثة للطب العدلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث".